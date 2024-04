ERANO PRESENTI CIRCA 1.000 PERSONE, PROVENIENTI NON SOLO DAL TERRITORIO NOVARESE, MA ANCHE DALLE COMUNITÀ DI FONDACHELLI FANTINA E DEI COMUNI LIMITROFI, PER TRIBUTARE SOSTEGNO ALL’ONEROSO IMPEGNO INTRAPRESO DAL DOTT. BERTOLAMI: È INTERVENUTO IL SINDACO F.F. DI FONDACHELLI FANTINA, ON. ANGELO PAFFUMI, INSIEME ALL’AMMINISTRAZIONE TUTTA, COMPRESI I CONSIGLIERI DI MINORANZA, INSIEME AL LORO CAPOGRUPPO AVV. SALVATORE GAROFALO... NON SONO MANCATI I COLLEGHI SINDACI DEI COMUNI DI RODÌ MILICI E CASTROREALE, IL DOTT. EUGENIO ALIBERTI E L’AVV. GIUSEPPE MANDANICI

Ieri, 13 aprile 2024, nella Piazza G. Sofia, a Novara di Sicilia, si è svolta una manifestazione

7wpNov43F5oHPyNZgtGXM9cbwj8fCtFfz5hw2l/), impegnato dall’11 aprile 2024 nello sciopero della fame per manifestare contro l’inerzia relativa ai lavori della S.S. 185 al Km. 31+800 nel territorio di Francavilla di Sicilia. Nessuna comunicazione ufficiale è ancora pervenuta a questo Ente da parte di ANAS SPA

Erano presenti circa 1.000 persone, provenienti non solo dal territorio novarese, ma anche dalle comunità di Fondachelli Fantina e dei comuni limitrofi, per tributare sostegno all’oneroso impegno intrapreso dal dott. Bertolami: è intervenuto il Sindaco f.f. di Fondachelli Fantina, on. Angelo Paffumi, insieme all’amministrazione tutta, compresi i consiglieri di minoranza, insieme al loro capogruppo avv. Salvatore Garofalo… non sono mancati i colleghi sindaci dei Comuni di Rodì Milici e Castroreale, il dott. Eugenio Aliberti e l’avv. Giuseppe Mandanici.

Il Sindaco Bertolami, dopo aver ringraziato i numerosi partecipanti, ha dichiarato: “noi chiediamo l’inizio immediato dei lavori al Km. 31+800 con un numero di operai più adeguato e più numeroso, operando se è il caso turni di lavoro che coprano l’intera giornata. Sollecitiamo, inoltre, una volta appurata la non pericolosità della zona, l’apertura, in sicurezza, di una corsia anche a senso unico alternato, che ripristini finalmente il transito. Ribadisco che continuerò lo sciopero della fame fino a quando non avrò risposte certe e risolutive”.