Ieri 25 novembre 2021…, in occasione della ‘Giornata Internazionale per l’eliminazione della Violenza contro le donne’ su Rai3 dopo le 21.20 è andato in onda lo ‘Speciale Gli uomini non cambiano – Frontiere’ [Video]

Ieri 25 novembre 2021…, in occasione della ‘Giornata Internazionale per l’eliminazione della Violenza contro le donne’ su Rai3 dopo le 21.20 è andato in onda lo ‘Speciale Gli uomini non cambiano – Frontiere’… con la conduzione del direttore della stessa emittente… Franco Di Mare.

In questo contesto…, sono state ospiti Veronica Pivetti conduttrice di ‘Amore Criminale’ il popolare programma trasmesso sulla medesima rete dal 10 marzo 2007 e ideato da Matilde D’Errico che conduce anche ‘Sopravvissute’ uno spin off esistente da tre anni… per presentare tra le altre la vicenda culminata con la morte nel 2019 di Norina Matuozzo di trentaquattro anni a Napoli.

Segue la Storia della sfortunata 34enne uccisa dal marito… tratta da ‘Amore Criminale’: