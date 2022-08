Ieri gli #agenti del #Commissariato #Ponticelli e i #Nibbio dell’Ufficio #Prevenzione #Generale, con il supporto degli appartenenti al #Reparto #Prevenzione #Crimine #Campania e delle #unità #cinofile della #Guardia di #Finanza, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nel predetto quartiere di #Napoli.

Nel corso dell’attività sono state identificate 122 persone, di cui 32 con precedenti di #Polizia, controllati 73 veicoli, di cui 2 sottoposti a fermo amministrativo e 6 sottoposti a sequestro amministrativo, contestate 17 violazioni del #Codice della #Strada per mancata esibizione dei documenti di circolazione, mancata copertura assicurativa, mancanza della revisione periodica e guida senza casco protettivo e ritirate 2 patenti di guida; inoltre, hanno denunciato un 45enne per guida senza patente avendo reiterato la violazione nel biennio.

Ancora, i #poliziotti hanno intimato l’alt in via Filichito a #Volla ad un ragazzo a bordo di uno scooter che, alla loro vista, ha accelerato la marcia per eludere il controllo. Ne è nato un inseguimento nel corso del quale il conducente ha abbandonato il veicolo proseguendo la fuga a piedi fino a quando, giunti in via Monteoliveto a #Volla, è stato, non senza difficoltà, bloccato e trovato in possesso di un involucro di marijuana. Gli operatori hanno altresì accertato che lo scooter era rubato e pertanto hanno denunciato il giovane, un 17enne napoletano, per ricettazione e resistenza a Pubblico Ufficiale, sanzionandolo amministrativamente anche per detenzione di sostanza stupefacente per uso personale, mentre il ciclomotore è stato riconsegnato al legittimo proprietario.