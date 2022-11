Ieri gli #agenti del #Commissariato #Vasto #Arenaccia, con il supporto del #Reparto Prevenzione #Crimine #Campania, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nel quartiere Vasto in particolare a corso Meridionale e nelle piazze Nazionale e Carlo III

NEL CORSO DELL’ATTIVITÀ, SONO STATE IDENTIFICATE 121 PERSONE, DI CUI 38 CON PRECEDENTI DI POLIZIA, E CONTROLLATI 57 VEICOLI; INOLTRE, SONO STATE CONTESTATE DUE VIOLAZIONI DEL #CODICE #DELLA #STRADA PER MANCATA REVISIONE PERIODICA E PER NON AVER OTTEMPERATO ALL’ALT