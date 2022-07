Ieri hanno preso servizio i neo Commissari della Polizia di Stato dott.ssa Giulia CERAVOLO, dott. Giuseppe TRAVAGLIANTE e dott.ssa Elena BARRECA, a conclusione del ciclo di formazione presso la Scuola Superiore di Polizia di Roma, assegnati ad uffici della Questura di Enna e nei Commissariati distaccati di P.S. della Provincia. Gli stessi sono stati ricevuti dal Questore, dott. Corrado BASILE.

Ai neo Commissari è stato riservato un caloroso benvenuto anche da parte di tutti gli altri Funzionari della Questura che, in tal modo, si arricchisce di giovani professionisti della sicurezza, da subito posti al servizio nella comunità di questa provincia.

I profili dei prescelti

La dott.ssa Giulia CERAVOLO, originaria della provincia di Catanzaro, 32 anni, ha conseguito la Laurea in Giurisprudenza presso l’Università della Calabria di Rende (CS).

Il dott. Giuseppe TRAVAGLIANTE, originario della provincia di Enna, 31 anni, ha conseguito la Laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Enna “KORE”. Proviene dai ranghi della Polizia di Stato nei quali è entrato nel 2018 con la qualifica di Vice Ispettore. Oggi rientra nella sua ultima sede di servizio che, fino ad aprile 2021, era stata proprio la Questura di Enna.

La dott.ssa Elena BARRECA, originaria della provincia di Palermo, 32 anni, ha conseguito la Laurea in Giurisprudenza presso l’Università Luiss “Guido Carli” di Roma. Nell’aprile 2021, dopo aver superato il concorso per Commissari della Polizia di Stato, i Funzionari hanno iniziato il 110° corso di formazione presso la Scuola Superiore di Polizia di Roma, durante il quale hanno anche conseguito il Master di II livello in “Diritto, Organizzazione e Gestione della Sicurezza” presso l’Università “Sapienza” di Roma.

La Questura di Enna, dunque, continua con rinnovato entusiasmo ad assicurare ai cittadini un servizio sempre più efficiente ed efficace, con lo scopo di garantire la piena affermazione della legalità in tutto il territorio provinciale. Il Questore di Enna ha augurato a tutti i neo Funzionari buon lavoro.