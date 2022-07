Ieri i #Nibbio dell’Ufficio Prevenzione Generale e gli #agenti della #Polizia #Municipale hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio in piazza Calenda e nelle vie Pietro Colletta e Forcella dove hanno identificato 45 persone, di cui 20 con precedenti di polizia, e controllato 39 veicoli di cui 7 sottoposti a sequestro amministrativo.

I #poliziotti hanno altresì contestato 35 violazioni del #Codice della Strada per guida senza patente e senza documenti di circolazione, per mancanza di copertura assicurativa, per aver adibito un veicolo in circolazione di prova ad uso diverso e per sosta vietata. Infine, gli appartenenti alla Questura di Napoli, hanno denunciato 2 persone per guida senza patente avendo reiterato la violazione nel biennio e rimosso 2 veicoli in divieto di sosta.