Ieri intorno alle 14.20 un Tir che trasportava mattoni, si è ribaltato all’uscita dello svincolo di San Filippo, in direzione Catania, perdendo il carico sulla carreggiata. Sul posto i Vigili del fuoco che hanno estratto il conducente del pesante automezzo ed i sanitari del 118 che lo hanno soccorso.

L’uomo politraumatizzato e con diverse ferite in varie parti del corpo è risultato cosciente ed è stato successivamente trasferito in codice rosso al Policlinico Universitario “G. Martino”. Sul posto anche la Polizia Stradale che ha effettato i rilievi per accertare la dinamica del sinistro.

Per fortuna nessuna grave conseguenza per chi in quel momento transitava nelle immediate vicinanze. Lo svincolo è stato chiuso al transito per effettuare in sicurezza le operazioni di bonifica e di spostamento dell’automezzo e del carico.

Foto…, tratta da… www.messinaindiretta.it!