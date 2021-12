Ieri mattina i Carabinieri della Stazione di Giampilieri hanno arrestato un messinese, già noto alle forze dell’ordine, per il reato di evasione.

Nel corso di un servizio quotidiano di controllo del territorio, i Carabinieri hanno trovato l’uomo, in atto in regime di detenzione domiciliare per il reato di maltrattamenti in famiglia nei confronti dell’ex moglie, intento a giocare alle slot machine in una sala scommesse della città e lo hanno arrestato in flagranza di reato per evasione.

Ultimate le formalità di rito, l’arrestato su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, è stato sottoposto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione in attesa dell’udienza di convalida.