Ieri mattina il personale del commissariato Nesima di Catania ha arrestato il pluripregiudicato P.M., 58 anni, per il reato di evasione dagli arresti domiciliari. L’uomo era sottoposto dal 2018 al regime degli arresti domiciliari per il reato di atti persecutori nei confronti della sua ex convivente, ma i poliziotti, durante il servizio di controllo, non lo hanno trovato in casa.

Dopo aver ripetutamente suonato il citofono, sono stati contattati dall’evaso stesso che, giunto di corsa, ha giustificato la sua assenza a casa attestando che era andato a comprare della frutta da una vicina rivendita.

Constatata la palese violazione della misura a cui si trovava sottoposto a seguito di provvedimento restrittivo emesso dal Tribunale-Sezione Giudice per le Indagini Preliminari di Catania, gli agenti lo hanno arrestato. Dopo le formalità di rito e su disposizione del pubblico ministero di turno, prontamente informato dell’accaduto, l’uomo è stato ricondotto alla sua abitazione per il ripristino degli arresti domiciliari.