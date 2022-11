UN 34ENNE NAPOLETANO CON PRECEDENTI DI POLIZIA È STATO ARRESTATO PER DETENZIONE DI MATERIALE NARCOTICO

Ieri pomeriggio gli #agenti del #Commissariato #San #Giovanni #Barra, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno controllato in via Stigliola un uomo a bordo di un’auto in cui hanno rinvenuto 13 involucri con circa 7 grammi di cocaina.

Inoltre, i #poliziotti hanno effettuato un controllo presso la sua abitazione in corso Sirena dove hanno trovato quattro telecamere collegate ad un impianto di videosorveglianza che inquadrava il perimetro esterno dell’abitazione e 1690 euro. Un 34enne napoletano con precedenti di polizia è stato arrestato per detenzione di sostanza stupefacente.