Ieri sera, a Genova, Matteo Bassetti direttore della Clinica di Malattie infettive dell’ospedale San Martino è stato minacciato ed inseguito sotto casa da un no vax

Minacciato e inseguito sotto casa da un no vax. È successo ieri sera, a Genova, al direttore della Clinica di Malattie infettive dell’ospedale San Martino, Matteo Bassetti. “Ci ucciderete tutti con i vaccini e ve la faremo pagare”, ha urlato un genovese incensurato di 46 anni contro l’infettivologo. Un episodio che si aggiunge alle aggressioni contro una giornalista di Rainews24 e un videoreporter di Repubblica, entrambe avvenute a Roma.

L’AGGRESSORE È STATO DENUNCIATO

L’uomo, che ha filmato la scena con il suo cellulare, è stato denunciato dalla Polizia per minacce gravi. È stato il medico ad aver avvisato ieri sera le forze dell’ordine, che sono intervenute con una pattuglia della Digos e una volante della polizia giudiziaria e hanno bloccato e identificato il no vax. Alla scena, spiega la questura di Genova in una nota, ha assistito anche un passante che ha confermato sia la dinamica dei fatti che le ingiurie e le minacce indirizzate a Bassetti.

LA SOLIDARIETÀ DI TOTI: “ASSURDO SIA OGGETTO DI ATTACCHI”

Si tratta solo dell’ultimo caso di una serie di insulti e minacce ricevuti, finora, quasi esclusivamente via web dal noto infettivologo e su cui Digos e Polizia postale stanno indagando. Immediata la solidarietà a Bassetti da parte del governatore della Liguria Giovanni Toti: “Solidarietà all’amico Matteo Bassetti che, ancora una volta, è stato vittima di insulti e minacce – scrive su Facebook – è assurdo che un medico, che da quasi due anni è in prima linea nella lotta contro il virus, sia oggetto di attacchi simili. Avanti a testa alta Matteo e grazie per il lavoro che ogni giorno svolgi con il tuo team al servizio dei vostri pazienti e dei liguri”.