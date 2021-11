LO SCOPO DEI MILITARI, E' STATO QUELLO DI CONTRASTARE I REATI CARATTERIZZATI DALLO SPACCIO DI SOSTANZE STUPEFACENTI, ARGINARE QUELLI CONNOTATI DALLA LORO NATURA PREDATORIA E FAR RISPETTARE LE NORME ANTI-COVID

Ieri sera, i Carabinieri della Compagnia di Mistretta (ME), supportati dalle pattuglie dell’Aliquota Radiomobile, hanno intensificato i controlli su tutto il territorio di competenza ed in particolare nei comuni di Mistretta, Pettineo e Castel di Lucio allo scopo di contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti e reati predatori in generale, con particolare attenzione al rispetto della normativa anti-covid.

Durante il servizio che ha consentito di controllare oltre 70 persone di cui 30 già note alle forze dell’ordine, ed oltre 50 autovetture, i Carabinieri hanno elevato 7 contravvenzioni al Codice della Strada, per un ammontare di circa 650,00 euro. Inoltre, i militari dell’Arma hanno sottoposto a controllo 3 ristoranti della zona al fine di verificare il pieno rispetto della normativa anti covid-19 in materia di utilizzo dei dispositivi di protezione individuali, del distanziamento interpersonale e il corretto utilizzo del green pass.