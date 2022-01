Ieri…, si sono vissuti attimi di panico, per una tentata aggressione subita da Gaetano Castellana l’assessore alla Protezione Civile del Comune di Termini Imerese in Provincia di Palermo e da alcuni operatori della medesima Struttura mentre svolgevano il loro servizio d’ordine nella zona dove si effettuano i tamponi per rilevare la positività al Covid-19.

Dopo una prima ricostruzione dei fatti, è emerso che qualcuno si sarebbe avvicinato con movenze minacciose al politico e ai volontari che stavano operando sul luogo tentando di aggredire il rappresentante della Giunta Municipale guidata dal sindaco Maria Terranova. I motivi dell’insano gesto, restano ancora oscuri ma subito è scattata l’indignazione per quel che è avvenuto unitamente alla solidarietà manifestata agli aggrediti.