“Ieri un bambino di 7 anni è stato strappato con la forza a sua madre, alla sua vita, per essere deportato in una casa famiglia” [Video]

LO HANNO SCRITTO OGGI, SULLA LORO PAGINA FACEBOOK, GLI ORGANIZZATORI DEL -PROGETTO MEDUSA- PER ANNUNCIARE LA MANIFESTAZIONE TENUTASI OGGI DALLE 11 ALLE 13 IN PIAZZA BENEDETTO CAIROLI A ROMA... E PROTESTARE CONTRO GLI ALLONTANAMENTI ILLECITI DI MINORI DAI LORO GENITORI PERPETRATI DAI MAGISTRATI DEI TRIBUNALI PER I MINORENNI E DAI COMPONENTI DEI SERVIZI SOCIALI COMUNALI

“Ieri un bambino di 7 anni è stato strappato con la forza a sua madre, alla sua vita, per essere deportato in una casa famiglia”. Lo hanno scritto oggi, sulla loro Pagina Facebook i responsabili del -Progetto Medusa- per annunciare la manifestazione tenutasi oggi dalle 11 alle 13 in piazza Benedetto Cairoli e protestare contro le sottrazioni illecite di minori alle famiglie perpetrate da parte dei magistrati dei Tribunali dei Minorenni e dai componenti dei Servizi Sociali comunali.

Gli organizzatori hanno concluso affermando: “preso come un criminale. Oggi dobbiamo esserci per esternare il nostro disgusto e la nostra rabbia verso un sistema violento e nazista nei confronti dei bambini e delle madri”.