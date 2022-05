LO HA AFFERMATO OGGI, 07 MAGGIO 2022, SU FACEBOOK, LORENA FULCO LA CONSIGLIERA USCENTE DEL QUINTO QUARTIERE DI MESSINA IN VISTA DELLE PROSSIME ELEZIONI AMMINISTRATIVE

“Il 12 Giugno votate chi non si è improvvisato politico, chi la propria competenza l’ha costruita nel tempo con sacrifici, passione e militanza, chi c’è sempre stato e continuerà ad esserci qualunque sia il risultato, perché la politica o è passione o non è”! Ad affermarlo oggi 07 maggio 2022, su Facebook, è stata Lorena Fulco candidata uscente al Quinto Quartiere di Messina in vista delle prossime Elezioni Amministrative.

“#eleme2022 #VCIRCOSCRIZIONE scrivi #Fulco”.