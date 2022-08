Il 15 Agosto sta arrivando: “Una storia di fede lunga 500 anni.., all’insegna del W Maria e della Vara la -Machina- votiva peloritana” [Video]

DOPO DUE ANNI DI STOP, IMPOSTI DALLA PRESENZA DELLA PANDEMIA DENOMINATA COVID-19... ALLE ORE 18.00 SULLE STRADE DI MESSINA DA PIAZZA CASTRONOVO, TRANSITANDO PER VIA GARIBALDI E VIA PRIMO SETTEMBRE CI SARA' LA PROCESSIONE (DEDICATA ALLA ASSUNZIONE DELLA VERGINE MARIA IN CIELO NELL'ODIERNO GIORNO DI FERRAGOSTO) CHE TERMINERA' IN PIAZZA DUOMO