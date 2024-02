Il 16 febbraio è la “Giornata Nazionale del Risparmio Energetico e degli Stili di Vita Sostenibili”, nata con voto parlamentare, grazie all’iniziativa “M’illumino di meno”, una campagna ideata dal programma di Rai Radio 2 “Caterpillar” per diffondere la cultura della sostenibilità ambientale.

Quest’anno “M’illumino di meno” – insignito della Medaglia del Presidente della Repubblica – compie vent’anni e il tema di questa edizione, promossa da Rai Sostenibilità e Rai Radio 2, è “No Borders – senza limiti”. Un’edizione dedicata all’Europa, con l’Alto Patronato del Parlamento europeo e l’adesione alla campagna del Parlamento a Bruxelles. Il Servizio pubblico ha preparato una programmazione dedicata a questa Giornata a cominciare proprio dallo “Speciale Caterpillar – M’illumino di Meno” che andrà in onda su Rai Radio 2 dalle 18 alle 20, in visual sul canale 202 del digitale terrestre e dalle 19 anche su Rai 2, con i conduttori storici Sara Zambotti e Massimo Cirri. I due conduttori durante la trasmissione si collegheranno anche con “Geo” alle 17 su Rai 3 per parlare della campagna. La Giornata del Risparmio in Rai inizierà già dal mattino presto con “Unomattina” su Rai 1 (dalle 8.35), “Agorà” su Rai 3 (in onda alle 8) e “Radio anch’io” su Rai Radio 1 (in onda dalle 7.30). Approfondimenti e servizi sulle iniziative che verranno prese in tutta Italia per la Giornata saranno garantiti nelle varie edizioni dei Tg Nazionali, Giornale Radio e Tgr (in particolare la Tgr Friuli-Venezia Giulia approfondirà anche il tema delle fonti d’energia rinnovabile). RaiNews24 aderisce al “M’illumino di meno” con uno speciale in diretta dalle 16.30 dagli studi di Roma e Milano con ospiti e collegamenti con gli inviati in tutta Italia, e con un video con protagonista il direttore Paolo Petrecca che, simbolicamente, spegne le luci della redazione. La Radio dedicherà all’iniziativa anche la trasmissione “Sportello Italia” (dalle 12.25 alle 13.00) su Rai Radio 1, su Radio 3 uno “Speciale Radio3 Scienza” (alle 11.30) e dalle 15 interviste dedicate su “Fahrenheit”. Per Isoradio aderisce all’iniziativa in particolare il programma “Sabina Style” (ore 12). Non mancheranno anche le Radio specializzate con tanti ospiti su “No Name Radio”, “Tutta Italiana” e Rai Radio Kids che dedica una puntata speciale del “Il buongiorno di Radio Kids” (ore 07:30) con Marco di Buono e Arianna Ciampoli, in diretta dal Metastudio di Via Asiago – Roma e poi Speciale Big Bang: “Chi ha spento la luce” (ore 09:00) con Armando Traverso e i pupazzi di Radio Kids. RaiPlay Sound Sarà in particolare sarà disponibile il podcast “Salto di specie by M’illumino di Meno” podcast che racconta le più belle storie di transizione ambientale, energetica e umana incontrate nelle varie edizioni di “M’illumino di meno” e poi “Luce verde”, una serie audio che esplora soluzioni locali al clima che cambia, dall’Italia all’Africa: dalla mobilità sostenibile alla riforestazione, dall’edilizia alla tutela di flora e fauna. Dall’archivio Rai… “1973, Quelle domeniche a piedi”, il racconto della crisi energetica del 1973 – 1974 che restituisce l’atmosfera di quei mesi di austerity, fra difficoltà e occasioni per reinventarsi e reinventare la propria quotidianità. Sarà possibile riascoltare anche le puntate degli speciali “Caterpillar- M’illumino di meno” del 26 gennaio e del 13 febbraio scorsi e una selezione di contenuti da Radio 3 Scienza, Radio3 Mondo, Tutta la città ne parla, Newton, Nutrire il pianeta, Pezzi da 90 dedicati al risparmio energetico. RaiPlay ha preparato una collezione dedicata alla giornata intitolata “M’illumino con meno” con decine di contributi dai programmi Rai su temi quali l’energia, il risparmio energetico, le fonti rinnovabili, la rivoluzione verde, il trasporto in bicicletta. Sarà disponibile anche il documentario “Montagne di energia” di Liza Boschin, Yuri Massaro (2022) e una raccolta di contributi dalle Teche Rai con inchieste e reportage storici sui temi dell’ambiente e della sostenibilità dal titolo “Una sola Terra”.

Sul Portale Rai Cultura approfondimenti, interviste, programmi che affrontano le tematiche cogenti del risparmio energetico e della sostenibilità, al link https://www.raicultura.it/speciali/milluminodimeno