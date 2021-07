È UNA GARA VALIDA..., PER IL CAMPIONATO SICILIANO

Il 17 e 18 luglio sulle strade dei Nebrodi in provincia di Messina, si svolgerà il 2° Slalom di Castell’Umberto, gara valida per il Campionato Siciliano di Slalom e il Campionato sociale dell’Automobile Club Messina.

Per la Nebrodi Racing del Presidente Fabrizio Costantino è la gara di casa per eccellenza insieme al Rallye dei Nebrodi della settimana scorsa e infatti la scuderia si presenta con ben 9 auto e 9 piloti, tra cui due debutti:

Favazzi Enzo su A112 Abarth S3;

Salpietro Matteo su Citroen Saxo A6;

Agostino Sebastiano su Peugeot 106 A6;

Pruiti Stefano su Peugeot 106 A5;

Manera Sergio su Peugeot 205 rally A5;

Vitanza Calogero su Peugeot 106 N1;

Portale Sebastiano su Peugeot 106 Rally N2;

Franchina Rosario su Peugeot 106 N2;

Manera Samuel su Peugeot 106 Rally N1;

Franchina Rosario e Manera Samuel sono i debuttanti, il secondo nella categoria Under 23.

La Scuderia Nebrodi Racing ha lavorato intensamente per preparare al meglio le due gare casalinghe e al Rallye dei Nebrodi le soddisfazioni non sono mancate. Ricordiamo il secondo posto assoluto nelle Storiche per la Porsche 911 SC Gr 4 guidata Valenti Michele e Agostino Maurizio.

Due parole sulla gara: stesso percorso del 2019 con partenza dal Km 49.430 della SP 116 e arrivo a Castell’Umberto. 12 le postazioni di slalom con tre bellissimi tornanti. Tre le manche in programma.