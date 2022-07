Il 18enne Federico Cicero di Messina, è morto nell’odierno primo pomeriggio nel rione Minissale

SECONDO UNA PRIMA RICOSTRUZIONE EFFETTUATA DAI RESPONSABILI DELLA SEZIONE INFORTUNISTICA STRADALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE, COORDINATA DALL'ISPETTORE GIOVANNI ARIZZI, IL GIOVANE CHE SI TROVAVA IN SELLA AL SUO SCOOTER AVREBBE PERSO IL CONTROLLO DELLO STESSO ANDANDO AD URTARE CONTRO UN PALO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE, IMPATTO QUELLO DESCRITTO CHE PURTROPPO GLI E' STATO FATALE

Articolo…, tratto da… www.gazzettadelsud.it!

Un giovane di 18 anni, Federico Cicero, è morto nel primo pomeriggio nel rione Minissale. Secondo una prima ricostruzione il giovane era in sella al suo scooter, quando ha perso il controllo del mezzo ed è andato a sbattere contro un palo della pubblica illuminazione. La tragedia è avvenuta in via Colleoni, nei pressi della Chiesa Evangelica.

Il giovane, che abitava in un complesso a monte rispetto al luogo dell’incidente, subito soccorso è poi deceduto al Policlinico dove era stato trasportato per le gravissime ferite riportate. Sul posto per ricostruire la dinamica dell’incidente gli agenti della sezione Infortunistica della Polizia Municipale, coordinata dall’ispettore Giovanni Arizzi.