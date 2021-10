Il 2 novembre dello scorso anno moriva Gigi Proietti…, non è un caso che a due giorni dal primo anniversario a “Domenica In” venga presentato da Marco Giallini il film “Io sono Babbo Natale” che lo ha visto per l’ultima volta sul set

IL POPOLARE ATTORE VERRA' RICORDATO OGGI, NELLA TRASMISSIONE CONDOTTA DA MARA VENIER SU RAI1 A PARTIRE DALLE 14 IN DIRETTA DAGLI STUDI “FABRIZIO FRIZZI” DI VIA TEULADA, 66 A ROMA

Il 2 novembre dello scorso anno moriva Gigi Proietti. Non è un caso che a due giorni dal primo anniversario a “Domenica In” venga presentato da Marco Giallini il film “Io sono Babbo Natale” che ha visto Proietti per l’ultima volta sul set. Domenica 31 ottobre, alle 14 su Rai1 in diretta dagli studi “Fabrizio Frizzi” di Roma settimo appuntamento con Mara Venier.

Suoi ospiti direttamente da “Ballando con le stelle” Memo Remigi e Fabio Galante, sottoposti al commento di Ivan zazzeroni, Alessandra Mussolini, Roberto Alessi e Alba Parietti. Memo Remigi, sarà anche protagonista di una ampia intervista sulla sua carriera e la sua vita privata. E ancora, sarà in studio Gabriele Muccino per raccontarsi e presentare il libro autobiografico “La vita addosso”, dove affronta i momenti più significativi della sua carriera cinematografica;

Il regista Ferzan Ozpetek, interverrà in qualità di testimonial dell’A.I.R.C. per dare il via alla Raccolta Fondi a sostegno della Ricerca contro il cancro, che vedrà impegnata la Rai per tutta la settimana fino al 7 novembre. Eccezionalmente “Domenica In” terminerà alle 16.20 per lasciare la linea alla Conferenza Stampa del Presidente del Consiglio Mario Draghi al G20.