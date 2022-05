Il 29 maggio, si terrà… “Messina PLOGGING 2022”

Il PLOGGING è una nuova disciplina sportiva dall’alto valore civico. Tale disciplina coniuga lo sport con la salvaguardia dell’ambiente, nasce in Svezia nel 2016 e velocemente diventa un fenomeno mondiale e consiste nel raccogliere rifiuti mentre si corre. I percorsi possono essere di tipo urbano o extra urbano, la competizione si caratterizza per la quantità di rifiuti raccolti, e per la qualità della corretta diversificazione dei rifiuti il tutto nel minor tempo possibile.

La ASD ARB Messina promotrice dell’evento, ha coinvolto il CSI (Centro sportivo Italiano) e l’XI Istituto comprensivo PAINO GRAVITELLI, quest’ultimo in qualità di capofila di una rete di scopo costituita dai seguenti Istituti comprensivi: PASCOLI CRISPI – LA PIRA GENTILUOMO – LEOPARDI. Ogni Istituto partecipa alla gara con una squadra di atleti con un età compresa dai 10 ai 13 anni. Durante la manifestazione le squadre degli Istituti comprensivi gareggeranno in 5 manche da 15 minuti massimo per ottenere il punteggio più alto.

Il punteggio è dettato dal tempo impiegato e dalla quantità dei rifiuti raccolti nel rispetto dei criteri di una corretta differenziazione dei rifiuti. Interverrà anche il personale e il management della Messinaservizi Bene Comune che informeranno i partecipanti sull’importanza di una corretta e lungimirante politica di raccolta e differenziazione dei rifiuti. Crediamo fortemente nel valore civico di questa iniziativa che coniuga lo sport al rispetto per il luogo dove si vive. Messaggio che è ancora più potente perché incarnato dalle generazioni più giovani e dalle Istituzioni scolastiche che rappresentano l’agenzia educativa più importante dopo la famiglia.

Inoltre la ASD ARB Messina , con la collaborazione della dott.ssa Maria Catena Silvestri , Psicologa, Psicoterapeuta, ha puntato in questa manifestazione sportiva anche alla neurodiversità. In un’ottica di integrazione, dimostrando come la diversità sia una risorsa. Puntando sulle capacità dei ragazzi con spettro autistico ad alto funzionamento e coinvolgendo i ragazzi in un ruolo importante al fine della realizzazione della gara. Un’azione di gruppo, positiva per sé e per la collettività, combinare la corsa con la raccolta dei rifiuti al fine di proteggere la natura e l’ambiente diventando soggetti attivi e promotori del cambiamento. Questo è più che un semplice evento sportivo, culturale ma è un percorso di dignità per le persone autistiche e le loro famiglie, coinvolte in questa competizione come giudici di gara, significa dare a ciascuna delle persone autistiche coinvolte la possibilità di occupare il proprio posto nella società, nel proprio territorio, non sentendosi un peso ma una risorsa.

Ringraziamo per la sensibilità e l’efficacia della loro azione:

Architetto Mirella Vinci, Commissario del Comune di Messina;

dott.ssa Carmen Caristi, della segreteria del Commissario Straordinario del Comune di Messina;

Architetto Pippo Lombardo, Presidente della Messinaservizi Bene Comune SpA;

Ing. Nicola Russo, direttore Generale della Messinaservizi Bene Comune SpA;

Dott.ssa Maria Catena Silvestri, psicologa, psicoterapeuta;

Luogotenente A.M. Renato Cancelliere, Presidente Radio Amatori Peloritani OdV;

Dott. Santino Smedile Presidente del comitato provinciale del CSI (Centro Sportivo Italiano).

Infine, gratitudine e plauso alla prof.ssa Domizia Arrigo dirigente dell’Istituto Comprensivo PAINO GRAVITELLI, che con energia e passione tutela gli interessi degli alunni, con un impegno volto ad una offerta formativa ricca di esperienze emotive e multidisciplinari.