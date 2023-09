Il 29 settembre a Messina si terrà un evento straordinario denominato “MEDNIGHT – La Notte Mediterranea delle Ricercatrici”.

Questo affascinante evento avrà luogo presso il Rettorato dell’Università, situato in piazza Pugliatti, e si svolgerà dalle 17:00 a mezzanotte: durante questa serata speciale, i ricercatori e le ricercatrici dell’Università di Messina avranno l’opportunità di presentare le loro attività legate al Mediterraneo al grande pubblico attraverso esperimenti, mostre, giochi, quiz e dimostrazioni. Questo evento, che fa parte della “Notte Europea dei Ricercatori”, metterà in luce il lavoro dei ricercatori e delle ricercatrici e la loro dedizione allo studio del Mediterraneo. Saranno proposte settanta attività che si rivolgeranno non solo ai più giovani ma anche a giovani e adulti interessati a scoprire come la ricerca può influire su settori cruciali come il clima, le energie sostenibili, l’alimentazione, l’ecologia, la giustizia, l’economia e la protezione dell’ambiente marino.

Questo evento è parte di un progetto più ampio chiamato “Mediterranean Researchers’ Night” o MEDNIGHT, che coinvolge sei paesi mediterranei: Spagna, Italia, Grecia, Cipro, Turchia e Francia. L’obiettivo principale di questo progetto è sensibilizzare i giovani e la società in generale alla scienza che viene studiata nel bacino del Mediterraneo, con un’enfasi particolare sulla figura delle donne nella scienza. In questa edizione, l’istituto scientifico Genopolys di Montpellier, in Francia, si è unito come partner associato, e il Belgio partecipa attraverso la European Women Rectors Association – EWORA. Il 29 settembre, gran parte delle attività e dei ricercatori si concentreranno in varie città, tra cui Valencia, Alicante, Orihuela, Lesvos, Nicosia, Istanbul e Montpellier.

In queste località, saranno allestiti stand dove i partecipanti potranno osservare esperimenti, scoprire le ricerche all’avanguardia condotte negli atenei e negli enti di ricerca, visitare uno specifico EU corner dedicato ai progetti europei, ascoltare monologhi scientifici, assistere a performance teatrali e partecipare ad altre attività coinvolgenti progettate per mostrare come la Scienza Mediterranea possa contribuire alla società. Dal 22 settembre, sarà disponibile la premiere di MEDNIGHT TV 2023, un canale video creato appositamente per MEDNIGHT, con contenuti suddivisi in quattro aree tematiche… Mare e Inquinamento, Clima ed Energia Sostenibile, Dieta e Nutrizione, Vita e Salute.

Il 26 settembre e il 27 settembre si terranno incontri internazionali dei ricercatori a scuola, durante i quali 29 ricercatori provenienti da 11 paesi presenteranno il loro lavoro di ricerca agli studenti, rispondendo alle loro domande e contribuendo a promuovere la passione per la scienza tra i giovani delle scuole superiori. Questa edizione di MEDNIGHT è iniziata a Istanbul all’inizio di febbraio, e da allora i partner del progetto hanno organizzato numerose attività parallele nei vari paesi coinvolti, tra cui esperimenti come “Mind the Lab”, la mostra “Donne Mediterranee per la Salute” e l’iniziativa “I Ricercatori Tornano a Scuola”.

MEDNIGHT coinvolge dieci istituzioni in consorzio, con il coordinamento di SciCo Greece, ed è stato finanziato dall’Unione Europea attraverso la call “Marie Skłodowska-Curie Actions and Citizens” del programma “Horizon Europe”.