“Il 30 luglio ritorna la serata più esclusiva della radiovisione siciliana nella splendida Piazza Duomo di Giarre…, Nino Graziano Luca presenta la 4°edizione del Gran Galà Premio Radio Universal TV in diretta su Radio Universal Tv, in smart tv, in fm, sul Dab, sulle App e sulle pagine Facebook” [Video]

A SCRIVERLO IN DATA ODIERNA..., SULLO SPAZIO ON LINE DELLA EMITTENTE CATANESE E' STATO ISIDORO RACITI

“Il 30 luglio ritorna la serata più esclusiva della radiovisione siciliana nella splendida Piazza Duomo di Giarre…, Nino Graziano Luca presenta la 4°edizione del Gran Galà Premio Radio Universal TV in diretta su Radio Universal Tv, in smart tv, in fm, sul Dab, sulle App e sulle pagine Facebook”. Lo ha scritto in data odierna, sullo spazio on line della emittente radiofonica catanese, Isidoro Raciti.

Raciti ha aggiunto: “un ricco parterre di ospiti, tante eccellenze del territorio riceveranno il prestigioso riconoscimento. Saranno premiati professionisti, Politici, Imprenditori, Forze dell’Ordine, Sportivi e Giornalisti che si sono distinti nel territorio. La serata sarà allietata dallo spettacolo del Cabarettista Sasà Salvaggio, dalla musica di Giada e Marcello Torresi e dall’eccellenza artistica della Compagnia Nazionale di Danza Storica con gli affascinanti balli dell’800. Per la moda l’elegante sfilata della collezione sposa e cerimonia di Polisano Spose Giarre”.

Infine Raciti ha terminato così: “il 30 luglio 2022 ore 21 Piazza Duomo Giarre, Gran Galà Premio Radio Universal Tv 4 ° Edizione. Anche quest’anno che lo spettacolo abbia inizio! Pippo The King -Il RE della ceramica-, Giuseppe Privitera, Marina Scordo, Isidoro Raciti, Isidoro Raciti, Radio Universal TV, Radio Universal TV TG dello Jonio, Sestarete Jonica, Pippo Raciti”.

“#dabsicilia #premioradiouniversaltv #radiovisione #Radio #marinascordo #giarre #NinoGrazianoLuca #sasasalvaggio”.