Il 6 giugno 2021 in Calabria, ci sono stati 5 morti, 133 guariti e 128 nuovi casi positivi al Coronavirus su 2.014 tamponi processati

Oggi in Calabria ci sono stati 5 morti, 133 guariti e 128 nuovi casi positivi al Coronavirus su 2.014 tamponi processati. Nelle ultime 24 ore in Calabria è risultato positivo il 6,36% dei tamponi processati.

Il bollettino della Regione ha fornito anche la provenienza per province dei nuovi casi positivi odierni, che sono così suddivisi:

57 nella Provincia di Cosenza;

38 nella Provincia di Reggio Calabria;

16 nella Provincia di Catanzaro;

9 nella Provincia di Crotone;

8 nella Provincia di Vibo Valentia.

Il numero dei casi in Calabria dall’inizio della pandemia è di 67.658 persone su 882.957 soggetti sottoposti a test. La percentuale dei positivi sui controllati complessiva è del 7,66%. In Calabria sono stati processati 13,05 tamponi per ogni positivo. In nessuna Regione d’Italia sono stati sottoposte a tampone così tante persone rispetto ad ogni caso positivo. E’ il dato più importante che testimonia il numero di tamponi effettuati rispetto alla reale diffusione della pandemia, ed è il numero più alto di tutt’Italia. La Calabria, con questi dati, è in assoluto la Regione meno colpita d’Italia dalla pandemia.

Il bilancio aggiornato ad oggi in Calabria è di:

67.658 casi totali;

1.186 morti;

57.506 guariti;

8.966 attualmente positivi;

191 (-16) ricoverati in ospedale (2,13%);

14 (=) ricoverati in terapia intensiva (0,15%);

8.761 (+6) in isolamento domiciliare (97,71%).

I 67.658 casi della Calabria sono così suddivisi nelle 5 Province della Regione: