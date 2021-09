Il 6 settembre scorso alle ore 14.00, i giuristi e fratelli Marco e Andrea Zuccaro, hanno denunciato per il reato di Istigazione all’odio… tramite una Querela depositata al Commissariato della Polizia di Stato di Mesagne (Brindisi), il presidente della Repubblica Sergio Mattarella [Video]

I DUE LEGALI PROPONENTI DELL'ATTO DI DENUNCIA, HANNO INVITATO TUTTI I CITTADINI A FARE COME LORO, RECANDOSI PRESSO TUTTE LE PROCURE DELLA REPUBBLICA PER PRESENTARE UGUALI ESPOSTI CONTRO IL CAPO DELLO STATO

Il 6 settembre scorso alle ore 14.00, i giuristi e fratelli Marco e Andrea Zuccaro, hanno denunciato per il reato di Istigazione all’odio… tramite una Querela depositata al Commissariato della Polizia di Stato di Mesagne (Brindisi), il presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

I due legali…, proponenti dell’atto di denuncia non si fermano e rilanciano invitando tutti i cittadini a fare come loro recandosi presso tutte le Procure della Repubblica per presentare uguali esposti contro il Capo dello Stato.