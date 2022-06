Il bimbo di 13 mesi caduto ieri 31 maggio 2022…, da una finestra del secondo piano di una palazzina a Soliera (tra Modena e Carpi), versa ancora in gravi condizioni ed è ricoverato in prognosi riservata in rianimazione all’ospedale Maggiore di Bologna

Articolo…, tratto da… https://notizie.virgilio.it!

Il bimbo di 13 mesi caduto da una finestra del secondo piano di una palazzina a Soliera, tra Modena e Carpi, versa ancora in gravi condizioni. È ricoverato in prognosi riservata in rianimazione all’ospedale Maggiore di Bologna, mentre proseguono le indagini per far luce su quanto accaduto.

La babysitter: “Ora è libero”

Agghiaccianti sono le testimonianze dei vicini di casa della famiglia di Soliera che da ieri sta vivendo un vero e propri dramma. Secondo quanto riferito dal “Corriere della Sera”, alcune persone avrebbero riferito che la 32enne babysitter avrebbe pronunciato delle parole sconvolgenti dopo aver fatto cadere nel vuoto il piccolo: “Ora è finalmente libero“.

Secondo le testimonianze la donna, poco dopo le 10.20 di martedì 31 maggio si è affacciata col piccolo in braccio. Nessuno ha visto la scena, ma dalla ricostruzione sembra che la 32enne abbia fatto cadere il bimbo dal secondo piano e poi, parlando alla donna delle pulizie, avrebbe detto: “Scendi di sotto e vai a vedere, il piccolo si è finalmente liberato”.

In carcere la babysitter del bimbo: “È sotto choc”

La babysitter 32enne è finita in carcere con l’accusa di tentato omicidio. La donna, originaria di Carpi, è stata interrogata dopo la tragedia ma non ha saputo fornire una ricostruzione dei fatti.

L’avvocata dell’accusata ha affermato: “La mia assistita si trova in uno stato confusionale, non si rende conto di quello che è successo. È stato impossibile fornire una ricostruzione fattuale di quanto è successo”.

Il racconto della nonna

Intanto la nonna del bimbo, raggiunta dall’Agi, ha fornito qualche dettaglio in più sulla terribile vicenda che ha colpito la sua famiglia: “Per fortuna in casa c’era anche la donna delle pulizie”, ma non ha saputo dire se avesse visto qualcosa.

“Ci sono indagini in corso“, ha ribadito la nonna, aggiungendo che la babysitter “seguiva il bambino già da qualche mese, non aveva mai dato segni di squilibrio“.

Le testimonianze dei vicini

I vicini, stando a quanto si legge su Repubblica, hanno fornito alcune agghiaccianti testimonianze. Tra le braccia di una donna, “il bambino era riverso, sembrava un bambolotto“, ha raccontato uno dei vicini. Poi è giunta sul luogo la mamma, disperata, nell’attesa che arrivasse anche l’ambulanza.

“Era riverso a terra, adagiato su un fianco, sembrava dormisse“, ha raccontato un altro vicino al Corriere della sera. Un’altra vicina fa fatica a trovare le parole per descrivere il dramma: “Non sappiamo cosa dire, una tragedia assurda, il bambino lo vedevamo sempre qui davanti a passeggio, ora non c’è più: speriamo torni presto a casa”.

Come sta ora il bambino

Le condizioni del bambino di 13 mesi, nel corso della giornata, si sono stabilizzate, ma versa ancora in gravi condizioni. Ha riportato diversi traumi e la prognosi è riservata.

