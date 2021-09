Il buongiorno odierno…, del consigliere comunale di Messina, Salvatore Sorbello appartenente al Gruppo Ora Sicilia [Video]

L'ESPONENTE CONSILIARE, HA FATTO ASCOLTARE UN AUDIO, INVIATOGLI SU WHATSAPP DAL SIGNOR ANTONINO MANGANO RESIDENTE IN VIA CICERONE

Il buongiorno odierno…, del consigliere comunale di Messina, Salvatore Sorbello appartenente al Gruppo Ora Sicilia. L’esponente consiliare, ha fatto ascoltare un audio inviatogli su WhatsApp dal signor Antonino Mangano (residente in via Cicerone) per comunicargli varie inadempienze di matrice comunale e segnatamente dei vigili Urbani che hanno una sola pattuglia notturna e non possono fare interventi di rito nella Città che di sera viene lasciata allo sbando.