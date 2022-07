“Il cammino di Cateno verso Palermo…, start” [Video]

LO HA SCRITTO DOPO LE ORE 05.00 DI OGGI 20 LUGLIO 2022, IN UN POST PUBBLICATO SULLA SUA PAGINA FACEBOOK, L'EX SINDACO ED ATTUALE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE DI MESSIN , DE LUCA (IN VISTA DEL SUO TOUR IN BICI ED A PIEDI CHE IN DIECI GIORNI IL 29 LUGLIO PROSSIMO LO CONDURRA' NEL CAPOLUOGO SICILIANO DOVE TERRA' UN COMIZIO IN PIAZZA INDIPENDENZA E GIUNGERA' A BRANCACCIO) CHE HA AGGIUNTO: "DA PIAZZA MATRICE A FIUMEDINISI INIZIA LA NOSTRA IMPRESA"