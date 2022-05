OGGI DURANTE LA MATTINATA..., IN VIA GARIBALDI NELLA PIAZZETTA ATTIGUA ALL'EX JOLLY HOTEL SI E' COMINCIATO CON IL PROFESSORE DELL’UNIVERSITA' DI MESSINA... NANNI RANDAZZO

Il candidato sindaco della coalizione di centrosinistra, Franco De Domenico, collegato in video conferenza, ha iniziato la presentazione dei suoi assessori, dopo quella della vicesindaca Valentina Zafarana. Si comincia oggi con il professore Nanni Randazzo, docente di Geologia ambientale e di Cartografia e dinamica dei litorali all’Università di Messina, presentato nella piazza adiacente il Comitato elettorale del candidato sindaco in Via Garibaldi.

Con l’occasione l’assessore tecnico designato ha fatto un focus su politiche del mare e sulla grave situazione dell’erosione costiera a Galati e in altri tratti della zona Sud, come Santa Margherita, Galati Marina e Mili Marina, luoghi che il candidato sindaco ha visitato nelle scorse settimane, insieme a una delegazione di abitanti e al comitato ‘Salviamo Galati’.