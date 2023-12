LA TRASMISSIONE CHE ANDRÀ IN ONDA IN DIRETTA SU RAI 1, RAI RADIO1 E RAIPLAY IL 31 DICEMBRE IN PRIMA SERATA, È STATA PRESENTATA NELLE SCORSE ORE ALLA PRESENZA DI: 'AMADEUS (CONDUTTORE E DIRETTORE ARTISTICO), ROBERTO OCCHIUTO (PRESIDENTE DELLA REGIONE CALABRIA), ANTON GIULIO GRANDE (COMMISSARIO STRAORDINARIO CALABRIA FILM COMMISSION), VINCENZO VOCE (SINDACO COMUNE DI CROTONE), SANDRO CRETELLA (VICESINDACO COMUNE DI CROTONE), MARCELLO CIANNAMEA (DIRETTORE INTRATTENIMENTO PRIME TIME) E SERGIO SANTO (AMMINISTRATORE DELEGATO RAI COM)'

“Il Capodanno di Rai 1 approda per la prima volta in Calabria e sarà ospitato nella storica città di Crotone… conduttore e direttore artistico di ‘L’Anno che Verrà’, ancora una volta Amadeus che, da Piazza Pitagora, simbolo della città, saluterà il 2023 per condurre gli italiani nel nuovo anno”.

La trasmissione che andrà in onda in diretta su Rai 1, Rai Radio1 e RaiPlay il 31 dicembre in prima serata, è stata presentata nelle scorse ore alla presenza di: ‘Amadeus (conduttore e direttore artistico), Roberto Occhiuto (presidente della Regione Calabria), Anton Giulio Grande (commissario straordinario Calabria Film Commission), Vincenzo Voce (sindaco Comune di Crotone), Sandro Cretella (vicesindaco Comune di Crotone), Marcello Ciannamea (direttore Intrattenimento Prime Time) e Sergio Santo (amministratore Delegato Rai Com)’!

Un cast tra musica e leggerezza per riunire davanti ai teleschermi le diverse generazioni. ‘L’Anno che Verrà’, trasmesso in diretta da Rai Radio1 e in simulcast su RaiPlay, è realizzato in collaborazione con Fondazione Calabria Film Commission, Regione Calabria e Città di Crotone.