Il capogruppo del Pd al Senato, Simona Malpezzi e Alessandro Alfieri, segretario della Commissione Affari esteri di Palazzo Madama, stamane a Messina nella sede del Comitato elettorale del candidato sindaco nella città dello Stretto della coalizione di centrosinistra, Franco De Domenico per incontrare le parti sociali del territorio. L’incontro con i due senatori è stato organizzato dal Pd messinese e dal segretario provinciale del partito, Nino Bartolotta.

“Messina si è trovata senza un sindaco nel momento più importante per tutti i nostri comuni italiani perché il nostro paese ha ottenuto i fondi del Pnrr che hanno un’importante ricaduta sui comuni”. A parlare Simona Malpezzi capogruppo al Senato del PD.

“Servono – prosegue Malpezzi – sindaci che siano in grado di mettere in atto la progettualità per poter utilizzare questi fondi e per poter cambiare il volto delle città. Il Pnrr nasce per poter superare tutte le diseguaglianze. Immaginiamoci quali grandi opportunità ci sono e l’ex sindaco che lascia prima ad una gestione commissariale significa che rinuncia a cambiare il volto della città. La sfida che si lancia qui con Franco De Domenico è importante per recuperare quello che era rimasto indietro e per non lasciare indietro nessuno”.