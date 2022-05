Il ciclista messinese Vincenzo Nibali, al termine della odierna tappa del Giro d’Italia, partita dopo le 11.30 da Catania e conclusasi nella città peloritana nel pomeriggio, ha annunciato che a fine stagione chiuderà la sua carriera agonistica.

Ecco le parole pronunciate da Nibali: “penso sia giunto il momento di farmi da parte. Ho voluto aspettare che il Giro arrivasse a Messina, tra la mia famiglia e gli amici, per dare ufficialità di questa mia scelta. Prima o poi questo momento doveva arrivare, è tempo di dedicare più spazio a ciò che ho sacrificato in questi anni, la mia famiglia in primis”.