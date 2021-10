«Il ciclone Apollo, l’uragano del Mediterreneo (o Medicane) — così battezzato dall’Aeronautica militare nell’ambito del programma Europeo storm naming (in precedenza i nomi a tempeste e cicloni venivano dati dall’Università di Berlino o da altri enti in modo autonomo, non in coordinamento) — si sta abbattendo sulla Sicilia». Lo ha scritto dopo le 17.45 di oggi, sulla sua Pagina di Facebook, il giornalista siciliano e conduttore de ‘I Fatti Vostri’ (la trasmissione in onda da lunedì al venerdì su Rai2 dalle 11.00 alle 12.55), Salvo Sottile.

Sottile ha aggiunto: