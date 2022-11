Il cittadino ha il diritto e il dovere di denunciare i Servizi Sociali in caso di abuso: educatori, psicologi ed assistenti sociali seri, sono anch’essi tenuti a segnalare, perchè chi sta zitto è complice [Video]

ECCO UNA GUIDA PER PRESENTARE LA DENUNCIA

Articolo…, tratto da… www.carifiglimiei.com!

Il cittadino ha il diritto e il dovere di denunciare i Servizi Sociali in caso di abuso: educatori, psicologi ed assistenti sociali seri, sono anch’essi tenuti a segnalare, perchè chi sta zitto è complice. Ci si consulti con un professionista, prima di intraprendere qualsiasi azione (avvocati per minori, come scegliere un bravo legale).

L’abuso deve essere in ogni caso, certo e preferibilmente dimostrabile con documenti, testimonianze e prove. I genitori vittime e la parte sana del sistema, utilizzino dunque gli strumenti di segnalazione con il buon senso. La prima denuncia la si presenti presso le Forze dell’Ordine (polizia e carabinieri). E’ inoltre possibile segnalare all’ Ordine gli assistenti sociali, gli psicologi e gli avvocati. Una segnalazione va inviata anche al garante dei minori.

Infine, nel nostro caso specifico, alla data di redazione di questa pagina, è possibile comunicare direttamente con il Parlamento. Il 27 Maggio 2021 è stata infatti avviata una commissione di indagine parlamentare. Cari Figli Miei l’ha chiamata “Commissione di inchiesta sulla fabbrica degli orfani“. In caso di abusi certi si utilizzino tutte le modalità di denuncia sopra esposte.

Vediamo dunque nel dettaglio, come fare: