Il cittadino Reginald Rebecchi…, residente a Cremona… ha descritto in un filmato pubblicato ieri su Facebook la sua vicenda giudiziaria sviluppatasi in un contesto di Volontaria Giurisdizione Minorile e le conseguenze che ha dovuto subire [Video]

"ANCORA VITTIMA DI RIPERCUSSIONI PER AVER DENUNCIATO, GIUDICI, CTU, AS, AVVOCATI E CURATORI"

“Ancora vittima di ripercussioni per aver denunciato, giudici, Ctu, as, avvocati e curatori”. Il cittadino Reginald Rebecchi…, residente a Cremona… ha descritto in un filmato pubblicato ieri su Facebook la sua vicenda giudiziaria sviluppatasi in un contesto di Volontaria Giurisdizione Minorile e le conseguenze che ha dovuto subire.