Il Comitato tappa del Giro d’Italia ha definito un programma ricco di appuntamenti che avranno il compito di intrattenere la cittadinanza in attesa della V frazione Catania-Messina del Giro d’Italia, in programma mercoledì 11 maggio

Il Comitato tappa del Giro d’Italia ha definito un programma ricco di appuntamenti che avranno il compito di intrattenere la cittadinanza in attesa della V tappa Catania-Messina del Giro d’Italia, in programma mercoledì 11 maggio. Si tratta di manifestazioni ed iniziative eterogenee, incentrate sul ciclismo e sul campione messinese Vincenzo Nibali, ed aventi come temi la sensibilizzazione alla sicurezza stradale, l’arte e l’intrattenimento sportivo aperto alla cittadinanza, agli istituti scolastici ed alle associazioni e società sportive del territorio messinese, dedicando anche spazi importanti a cause di rilevanza sociale.

Ecco tutto il programma previsto

Da venerdì 6 a mercoledì 11 maggio, nell’atrio di Palazzo Zanca, si svolgerà un duplice appuntamento dedicato all’arte ed alla fotografia. Saranno realizzate, infatti, una mostra fotografica su Vincenzo Nibali con gli scatti del fotografo Filippo Mazzullo, organizzata dal Team Nibali, e un’installazione artistica temporanea dal titolo #MakeSportNotWar, un collage di dipinti di 40 artisti organizzato dall’Associazione culturale “Impronte Messina”. L’inaugurazione del doppio appuntamento è prevista venerdì 6 maggio, alle ore 18.

Domenica 8 maggio, invece, apertura ufficiale dello “Sport Village” in Piazza Unione Europea, un contenitore di discipline sportive aperte a tutti, ma anche di momenti dedicati a fitness, laboratori artistici, attività di intrattenimento ed altro, realizzati secondo un calendario dettagliato di eventi che si terranno sino al 10 maggio. In particolare, domenica 8, dalle 9 alle 19, appuntamento ciclistico federale, organizzato dalle ASD Ciclistica Terme, Terzo Millennio e Cicli Molonia, “Aspettando il Giro d’Italia – XIV Memorial A. Parmaliana”, gare riservate alle categorie amatoriali, esordienti, allievi e giovanissimi, con partenza e arrivo allo Sport Village e passaggi in centro città. Percorso simile, ma che si svilupperà anche su strade extracittadine, nella pedalata cicloturistica di educazione stradale “Almeno oggi fai l’indiano”, organizzata dalla ASD Passione MTB Messina ed aperta a tutti con lo scopo di sensibilizzare sul corretto utilizzo della bici durante le uscite in strada. Sempre di mattina, inoltre, momento dedicato all’arte, con il Laboratorio open di pittura per bambini dal titolo #MakeSportNotWar da parte dell’Associazione culturale “Impronte Messina”.

Per tutta la giornata di domenica, invece, si svolgerà un evento dedicato al fitness dal titolo “Andrea per Sempre” ad opera della ASD Special Son, e all’interno dello Sport Village, “Shark Point”, il village ufficiale dello Squalo dello Stretto realizzato dal team Nibali, con un percorso tenuto da tecnici federali per imparare ad andare in bici. Saranno allestiti inoltre stand dedicati alla storia del campione messinese Nibali e uno spazio riservato all’Associazione Galablud, la Banca del latte umano donato, della Neonatologia del Policlinico di Messina.

All’interno dello Sport Village, domenica 8, lunedì 9 e martedì 10, dalle 9 alle 13, altre discipline sportive (atletica, calcio balilla, scacchi giganti, bocce, fitness, danza, tiro con l’arco, karate, yoga) da realizzare con il coinvolgimento di associazioni sportive messinesi ed istituti scolastici cittadini. Durante le tre giornate, infine, saranno presenti con alcuni stand Esercito, Forze dell’Ordine e Vigili del Fuoco. Aggiornamenti sul programma delle iniziative ed altre informazioni riguardanti la tappa messinese del Giro d’Italia saranno pubblicati sulla pagina Facebook “Messina Città degli Eventi”.