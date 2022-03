LA FORMALIZZAZIONE SCATURISCE DALLA DECISIONE ADOTTATA DAI MAGISTRATI DEL TAR SICILIA SEZIONE CATANIA CHE CON SENTENZA N° 1065/2021 DEL 3 MARZO 2022 IN PARTE HANNO DICHIARATO INAMMISSIBILE IL RICORSO PRESENTATO DAL SOGGETTO PRIVATO INTERESSATO ALL'AREA, ED IN PARTE LO HANNO RIGETTATO

Il Commissario straordinario della Città metropolitana di Messina, ing. Leonardo Santoro, ha inoltrato al Demanio marittimo di Messina la richiesta della consegna delle aree per procedere alla demolizione del rudere “ex Sea Flight” in località Torre Faro.

La formalizzazione scaturisce dalla decisione del TAR Sicilia Sezione Catania che, con sentenza 1065/2021 del 3 marzo 2022 in parte dichiara inammissibile il ricorso presentato dal soggetto privato interessato all’area, ed in parte lo rigetta. A novembre la Città metropolitana di Messina aveva redatto ed approvato il progetto per la demolizione dell’ecomostro ed aveva anche destinato 200.000 euro a tale scopo ma il Demanio non aveva proceduto alla consegna delle aree sollevando l’eccezione che fosse necessario attendere la risoluzione del contenzioso prima di procedere con le fasi successive.

Il Sea Flight, in totale stato di abbandono, ricade nella Riserva naturale orientata “Capo Peloro” e l’imminente operazione di recupero di una zona dall’alto pregio naturalistico e paesaggistico vede ormai avvicinarsi il suo atto finale.