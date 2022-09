ORA, L'ANZIANO, SI TROVA RICOVERATO IN FIN DI VITA PRESSO IL POLICLINICO UNIVERSITARIO DI VIA CONSOLARE VALERIA

Il conducente di un mezzo datosi alla fuga, stamane in via La Farina angolo via San Cosimo a Messina, ha travolto un pedone 87enne.

L’anziano ora, si trova ricoverato in fin di vita presso il Policlinico Universitario di via Consolare Valeria. Adesso, sul grave episodio, ad indagare sono gli agenti della Sezione Infortunistica della locale Polizia Municipale.

I componenti dei vigili Urbani, cercano testimoni che possano fornire indicazioni sull’accaduto e stanno recuperando eventuali immagini di sistemi di videosorveglianza presenti in zona.