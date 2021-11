Il consigliere comunale del Partito Democratico di Messina, Alessandro Russo, dopo tutti gli interventi giunti da più parti a difesa del cittadino Rosario Ciraolo di Provinciale (fatto pedinare nei giorni scorsi dal sindaco Cateno De Luca e da suoi non meglio precisati ed identificati sottoposti, in modo ritorsivo per avere denunciato il primo cittadino nel contesto dei fatti riguardanti il tentato sgombero del 31 ottobre dei librai del Circolo Pickwick da piazza Francesco Lo Sardo ordinato agli agenti di Polizia Municipale dal responsabile della Giunta di Palazzo Zanca, mentre da casa sua gettava alcuni cartoni nei cassonetti dei rifiuti di villa Dante) ha presentato oggi un Esposto al prefetto dottoressa Cosima Di Stani per difendere l’uomo messo alla berlina sulla Pagina Facebook #deluchiana in data 8 novembre.

Ecco il testo del documento:

formulo il presente esposto nella qualità di Consigliere Comunale in carica presso il Comune di Messina, per il mandato amministrativo 2018 – 2023 a seguito dei fatti, che lo scrivente ritiene della massima gravità istituzionale, verificatisi nelle scorse ore sulla pagina social del sindaco di Messina, Cateno De Luca, segnatamente su quella pagina del social network Facebook denominata “De Luca Sindaco di Messina”, alla quale aderiscono oltre 288.000 utenti della rete;

nella serata di ieri, il sindaco di Messina ha pubblicato – sebbene parzialmente bianchettato da pecette per rendere anonime i soggetti inquadrati – un video anonimo – del quale non comunica la paternità, né le modalità attraverso le quali tale video sia giunto in suo possesso – in cui è rappresentato un cittadino messinese nell’atto di raccogliere un paio di scatole in cartone e in quello di portarle presso il raccoglitore della raccolta indifferenziata collocato in uno spazio di Villa Dante. Tale video, accessibile a chiunque nella rete, è corredato da un commento in strofe in cui è molto semplice rintracciare chiaramente l’identità del soggetto inquadrato nel video, il quale – peraltro – è accusato pubblicamente di “non pagare la TARI” dovuta dai cittadini messinesi, circostanza, questa, che non corrisponderebbe in alcun modo a verità;

al di là della circostanza denunciata dal sindaco, del tutto da verificare ma comunicata come consolidata all’opinione pubblica attraverso la pubblicazione del menzionato video anonimo, chiedo a Sua Eccellenza di poter porre in essere un autorevole Suo intervento per ristabilire l’istituzionalità e il decoro che sono connaturate alla alta funzione di Sindaco di una comunità;

In particolare modo, allo scrivente consigliere preme sottoporre alla Sua valutazione alcune circostanze che si ritengono della massima importanza…

1) E’ legittima la pubblicazione di video anonimi frutto di potenziale delazione che riguardano cittadini privati su una pagina Facebook di personaggio pubblico, che apostrofa il privato ripreso esponendolo al pubblico ludibrio, alla gogna mediatica e alla diffamazione?

2) E’ corretto e legittimo che un video di tale natura sia pubblicato senza poter risalire alla paternità di chi lo ha prodotto e smistato in danno del cittadino privato ignaro delle riprese effettuate nella sua sfera privata?

3) Non si intende leso gravemente e impunemente il diritto alla riservatezza del cittadino privato che è così esposto senza la sua volontà e senza la sua autorizzazione su un profilo social pubblico come quello del sindaco di Messina?

4) In ragione della immediata trasformazione del “post” video del sindaco De Luca in notizia stampa per i quotidiani locali, sono stati a decine i commenti di utenti della rete che si sono scagliati nei confronti del cittadino pubblicamente additato dal sindaco sul proprio profilo, minacciando spesso violenze, incitando alle maniere forti e in alcuni casi individuando il soggetto in questione come obiettivo di mira per azioni di brutali maniere forti. Si chiede lo scrivente consigliere se l’incolumità fisica, personale e del domicilio di un privato e ignaro cittadino possano essere così impunemente a repentaglio a seguito di una pubblicazione di un “post” video a sua insaputa e senza la sua autorizzazione e per di più per mano del sindaco della città;