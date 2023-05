IL CONSORZIO DI TUTELA VINO FARO DOC È UN'ASSOCIAZIONE CHE RIUNISCE I PRODUTTORI DEL RINOMATO VINO FARO, UN VINO ROSSO OTTENUTO DA UVE AUTOCTONE COLTIVATE NELL'AREA DI FARO NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MESSINA, IN SICILIA

Il Consorzio di Tutela Vino Faro DOC, guidato dal presidente Enza La Fauci, è lieto di annunciare la firma di un accordo di collaborazione con ADA – Analogic and Digital Advertising, diretta da Francesco Sottile. Questa partnership strategica mira a potenziare la comunicazione e la promozione del vino Faro DOC, rafforzando la sua presenza sul mercato nazionale e internazionale.

L’accordo, firmato in un clima di reciproca fiducia e condivisione di obiettivi comuni di sostegno al territorio e all’economia locale, segna un importante passo avanti nel consolidamento della posizione del vino Faro DOC come uno dei prodotti enologici di qualità più apprezzati e riconosciuti.

Il Consorzio di Tutela Vino Faro DOC è un’associazione che riunisce i produttori del rinomato vino Faro, un vino rosso ottenuto da uve autoctone coltivate nell’area di Faro nel territorio del comune di Messina, in Sicilia. Il vino Faro DOC si contraddistingue per il suo carattere unico e le sue eccellenze sensoriali, e rappresenta un autentico gioiello dell’enologia siciliana.

ADA – Analogic and Digital Advertising si impegna a supportare il Consorzio Vino Faro DOC nella definizione di una solida strategia di comunicazione sia analogica che digitale. Grazie a una sinergia di competenze e risorse, il Consorzio e ADA lavoreranno insieme per aumentare la visibilità del vino Faro DOC, raggiungere nuovi consumatori e consolidare la sua reputazione nel panorama enologico internazionale.

Il presidente del Consorzio di Tutela Vino Faro DOC, Enza La Fauci, ha espresso grande entusiasmo per questa collaborazione, affermando: “Siamo felici di unire le forze con ADA per portare avanti la nostra missione di promuovere il vino Faro DOC a livello globale. Con il loro impegno a sostegno dell’economia locale, siamo certi che potremo raggiungere nuovi traguardi e far conoscere le eccezionali caratteristiche di questo vino unico”.

Francesco Sottile, direttore esecutivo di ADA, ha dichiarato: “Siamo onorati di collaborare con il Consorzio di Tutela Vino Faro DOC e di contribuire alla sua crescita e alla sua visibilità sul mercato. Condivideremo le nostre competenze e la nostra passione per garantire che il vino Faro DOC raggiunga il successo che merita, coinvolgendo un pubblico sempre più ampio attraverso strategie di comunicazione innovative e coinvolgenti”.

Le aziende iscritte che hanno creduto nel progetto di “rilancio” del Consorzio, sono: Azienda Amenta, Azienda Agricola Bonavita, Cantine Bonfiglio, Azienda Agricola Conte del Faro, Azienda Agricola Ciccolo, Azienda Agricola Soprano di Sindaro, Azienda Agricola Le Furie, Azienda Agricola Lepardo, Azienda Agricola Palari, I. S. Minutoli Sez. Agraria Cuppari, Fondo Dei Barbera 1961, ‘Cantine Mimmo Paone, Azienda Agricola Sofi, Tenuta Enza La Fauci, Tenuta Gatto, Azienda Agricola Giostra Reitano, Vigna Sara, Vigneti Verzera.