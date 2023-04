Il Coordinamento nazionale di F.I. – “Seniores” con il responsabile nazionale, Sen. Enrico Pianetta, hanno incontrato la Sen. Daniela Ternullo, prima firmataria del Disegno di Legge n°535/2023 di “Istituzione dell’Autorità Garante dei diritti delle persone anziane”, presentato al Senato e che reca la firma del Presidente Silvio Berlusconi.

“L’incontro con la Sen. Ternullo, che ringraziamo, – dichiara Pianetta – è stato proficuo e interessante anche per gli sviluppi che al Senato sembrano delinearsi per un rapido iter per l’esame del DdL che potrebbe portare presto all’Istituzione del Garante nazionale delle persone Anziane”. Cavallo di battaglia – continua Pianetta – dei Seniores di Forza Italia e del Presidente Berlusconi. E, proprio in questo momento di difficoltà per lui, per i noti motivi di salute, ritengo sarebbe il miglior augurio che gli si possa fare, di veder realizzato un suo noto, grande, desiderio di sostegno alle persone anziane con l’Istituzione di una Autority nazionale per la tutela dei diritti e della dignità degli anziani”.

“L’incontro e il confronto con i rappresentati dei Seniores delle varie Regioni italiane – dichiara la Senatrice Ternullo – è stato per me gratificante e ulteriore stimolo a continuare a occuparmi e sostenere le problematiche e i diritti delle persone anziane. Io e Forza Italia – continua Ternullo – faremo di tutto perchè il DdL di Istituzione del Garante degli anziani, di cui è firmatario anche il Presidente Berlusconi, possa diventare Legge in tempi brevi. E in tal senso mi sono già adoperata presso la competente Commissione del Senato per una sua rapida calendarizzazione. Gli incontri e la collaborazione con i Seniores nazionali – conclude la Sen. Ternullo – saranno per me sempre più frequenti per portare avanti le aspettative di un mondo, gli anziani, cui tutti dobbiamo attenzione, rispetto e riconoscenza per il ruolo importante, per la nostra nazione, che hanno avuto durante la loro vita lavorativa e per essere ancora oggi il vero welfare della nostra società”.

Il Coordinatore regionale di Forza Italia – “Seniores” della Sicilia, On. Salvatore Sparacino, nel suo intervento ha ringraziato la senatrice siciliana anche per la presentazione di un importante OdG, approvato dal Senato, nell’esame del DdL 506 relativo alle Deleghe al Governo in materia di politiche a favore degli anziani nell’ambito degli obiettivi del PNRR. Siamo fiduciosi – continua Sparacino – che ora l’Istituzione del Garante nazionale, quale Autority di sostegno di ben oltre 16 milioni di anziani, possa avere un rapido e utile percorso parlamentare di ampia approvazione, per dare finalmente agli anziani, sostegno, sicurezza e dignità”.