Il coordinatore nazionale dei giovani di Forza Italia, Stefano Benigni, ha annunciato la nomina di Maria Fernanda Gervasi come nuova coordinatrice dei giovani di Forza Italia a Messina, su proposta del coordinatore dei giovani di Forza Italia Sicilia, Antonio Montemagno.

Antonio Montemagno ha commentato la nomina affermando: “Maria Fernanda Gervasi, una giovane donna con notevoli capacità e una profonda radicazione nel territorio, fa il suo ritorno in Forza Italia in un ruolo di estrema importanza per il nostro movimento giovanile. Porterà con sé la sua esperienza e il suo entusiasmo, contribuendo al rilancio della nostra comunità nella città dello Stretto e in tutta l’Isola. Congratulazioni e buon lavoro”.

Maria Fernanda Gervasi, nel ringraziare per la fiducia ricevuta, ha dichiarato: “Ho accolto con grande piacere la richiesta di Matilde Siracusano di tornare attivamente a far parte della ‘casa’ di Forza Italia, dove ho iniziato il mio percorso politico. Dopo aver affrontato sfide elettorali e personali, ho deciso di intraprendere nuovamente il ruolo di coordinatrice dei giovani con uno sguardo diverso e una maggiore esperienza. Non nascondo che la politica attraversa un periodo storico difficile, soprattutto tra le nuove generazioni, ma ho scelto di unirmi a persone che condividono i miei ideali e che sono interessate a portare avanti le battaglie sul territorio in modo disinteressato. C’è molto lavoro da fare, ma il nostro impegno e la nostra dedizione renderanno il partito sempre più attraente e una valida alternativa nel panorama politico cittadino”.

Matilde Siracusano, sottosegretario ai Rapporti con il Parlamento e deputata di Forza Italia, ha accolto con favore il ritorno di Maria Fernanda Gervasi, elogiandone le qualità: “Sono felice di poter riaccogliere in Forza Italia Maria Fernanda Gervasi, una giovane messinese che si è distinta per la sua intraprendenza, iniziativa e dedizione nel rappresentare le istanze del nostro territorio. Sono certa che Maria Fernanda saprà svolgere al meglio il suo ruolo nei prossimi mesi, valorizzando l’entusiasmo e l’energia positiva che i giovani di Forza Italia portano al nostro movimento, a Messina e in tutta la Sicilia. Continueremo a lottare per la nostra città e per un Sud sempre più protagonista e ricco di opportunità. Auguri e bentornata a casa”.