E' UNA INIZIATIVA CHE CONSENTIRA' IN TEMPI BREVI, DI POTER DISPORRE DI MEDICI ADEGUATAMENTE FORMATI ALLE ATTIVITA' DI EMERGENZA – URGENZA

Il Direttore Generale F.F. dell’ASP di Messina, dott. Bernardo Alagna, ha il piacere di comunicare che il 9 Giugno 2021 alle ore 10.00 presso la Sala Palumbo del Palazzo della cultura del Viale Boccetta – Messina si svolgerà l’inaugurazione del primo corso teorico pratico “Idoneità all’esercizio dell’Attività di Emergenza Sanitaria – MEST” che consentirà di poter disporre in tempi brevi di medici adeguatamente formati alle attività di emergenza – urgenza con le ovvie ricadute positive su tutto il territorio provinciale.

L’obiettivo è certamente sviluppare maggiore capacità della sanità di rispondere al bisogno di salute del cittadino, favorendo il giusto approccio nei casi in cui i contesti richiedano prontezza di azione nel contenimento dei rischi come il presente insegna e ci indica per il futuro.

Il corso è organizzato e gestito dalla U.O. Formazione dell’ASP Messina di cui è Responsabile la dott.ssa Flavia Alessi in collaborazione con i Servizi di Emergenza Territoriale con la partecipazione in qualità di docenti dei maggiori esperti del settore operanti sul territorio e nelle Aziende Sanitarie della Provincia di Messina e della Regione Siciliana.