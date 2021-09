Il Direttore Generale Federico Basile ha ricevuto, con decreto sindacale, l’incarico di dirigere ad interim il Dipartimento della Polizia Municipale al posto dell’ingegnere Domenico Signorelli, a cui era stata dato l’incarico di dirigere il dipartimento per il periodo che va da primo ottobre 2019 al 30 settembre 2022

Il Direttore Generale Federico Basile ha ricevuto, con decreto sindacale, l’incarico di dirigere ad interim il Dipartimento della Polizia Municipale al posto dell’ingegnere Domenico Signorelli, a cui era stata dato l’incarico di dirigere la Struttura per il periodo che va da primo ottobre 2019 al 30 settembre 2022.

Domenico Signorelli, nei mesi scorsi, ha comunicato la decisione di risolvere il rapporto di lavoro per dimissioni volontarie dall’impiego a decorrere dal 1 settembre 2021, al fine di conseguire il trattamento pensionistico anticipato “quota cento”.

”Si rende necessario – è scritto nel decreto sindacale – procedere al conferimento di incarico dirigenziale per la sostituzione dell’ing. Domenico Signorelli collocato in quiescenza, per la posizione di Dirigente del Dipartimento Polizia Municipale che possa occuparsi di detto segmento tecnico-amministrativo, per la gestione delle funzioni di pubblica sicurezza relative al mantenimento dell’ordine pubblico, la sicurezza dei cittadini, la tutela della proprietà, l’osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e speciali dello Stato, delle Province e dei Comuni, nonché delle ordinanze delle varie autorità e il soccorso in caso di calamità”.

Toccherà a Salvatore De Francesco, Dirigente del Dipartimento Servizi alla Persona e alle Imprese, sostituire il dott. Federico Basile in caso di assenza dal servizio.