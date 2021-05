Il dirigente superiore della Polizia di Stato, Gennaro Capoluongo è il nuovo Questore di Messina

Il dirigente superiore della Polizia di Stato, Gennaro Capoluongo, lascia L’Aquila, sarà presto il nuovo Questore di Messina. Capoluongo prenderà il posto di Vito Calvino.

Nato a Frattamaggiore, in Campania, il dottor Gennaro Capoluongo è Consigliere Ministeriale del Signor Capo in materia di cooperazione internazionale. Laureato in Giurisprudenza all’Università degli Studi di Napoli, in Scienze delle Pubbliche Amministrazioni all’Università degli Studi di Catania, è entrato nel ruolo di Commissario della Polizia di Stato nel 1988.

Dal 2001 ricopre diversi incarichi internazionali, assumendo successivamente la direzione del Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia presso la Direzione Centrale della Polizia Criminale. È esperto di crimine transnazionale e membro del Comitato europeo Interpol.

Arrivato all’Aquila a febbraio dello scorso anno, il Questore Capoluongo ha coordinato la Polizia della provincia durante la pandemia da coronavirus. Il dirigente della Polizia di Stato ha sempre dato valore alla funzione della stampa e ha intrattenuto sempre cordiali rapporti con gli operatori dell’informazione, rendendosi disponibile a interviste e aprendo le porte della Questura ad eventi e celebrazioni che facessero avvicinare la Polizia di Stato il più possibile alle persone, ai cittadini.