“Il divieto di transito dei mezzi pesanti sul viale Europa si rende necessario per tutte le ore diurne e non soltanto nelle fasce orarie di interdizione previste dall’ordinanza n. 488/2013, al fine di lenire i disagi già peraltro abbastanza evidenti nell’arteria”! Il consigliere comunale Libero Gioveni, capogruppo di Fratelli d’Italia, interviene per richiedere dei correttivi sulla caotica viabilità del viale Europa a seguito dei lavori di realizzazione dei parcheggi di interscambio avviati nelle scorse settimane.

Gioveni aggiunge: “non entro nel merito sulla valenza dell’opera giudicata meritevole di essere inserita nel piano urbano parcheggi dall’Amministrazione ma di certo, così come avvenuto stamattina, i troppi restringimenti della carreggiata, specie col passaggio dei tir, sta rendendo impossibile la vita agli automobilisti mettendone a rischio anche la loro sicurezza”.

Prosegue il consigliere: “e visto che i lavori saranno ultimati non prima del prossimo mese di gennaio non oso immaginare a cosa assisteremo in entrambe le corsie di marcia quando inizierà la stagione scolastica! Per non parlare del passaggio dei mezzi di soccorso o delle ambulanze vista la presenza dell’Ospedale Piemonte che evidentemente in atto risulta ancor più fortemente compromesso”.

Conclude Gioveni: “sarebbe pertanto auspicabile che le attività in essere sul viale Europa possano essere costantemente monitorate da un tavolo tecnico permanente dal quale, come prima immediata decisione, dovrebbe prioritariamente essere varata una modifica alla vigente ordinanza che consente ai mezzi pesanti la circolazione fuori dalle fasce orarie 7,00 – 9,00 e 12,00 – 14,00, inibendone quindi totalmente il transito in entrambe le corsie nelle ore diurne per tutta la durata dei lavori”.