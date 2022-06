IL DATO FINALE DELLO SPOGLIO DELLE 253 SEZIONI GLI HA ATTRIBUITO 44.937 VOTI CON UNA PERCENTUALE PARI AL 45,54 PER CENTO

Il dott. Federico Basile è il nuovo Sindaco di Messina. Il dato finale dello spoglio delle 253 sezioni gli ha attribuito 44.937 voti con una percentuale pari al 45,54 per cento. Basile sarà a capo della 118esima amministrazione dall’Unità d’Italia ad oggi.

Quarantaquattro anni, laureato in Economia e Commercio nel 2011 con tesi di laurea in Organizzazione Aziendale, Commercialista e dipendente con la qualifica di funzionario all’Università degli Studi di Messina, Basile è stato Revisore dei Conti al Comune di Messina e successivamente Presidente del Collegio dei Revisori. Nel febbraio del 2019 il Sindaco De Luca gli conferì l’incarico da esperto per dare supporto normativo e gestionale nell’ambito del “Salva Messina”.

Nel 2020 Basile è stato nominato Presidente del Nucleo di Valutazione della Città Metropolitana e nello stesso anno, verso la fine di ottobre, lo stesso De Luca lo nominò direttore generale del Comune di Messina. Nel corso della sua carriera, è stato revisore dei conti dal 2006 ed esperto dei Comuni di Itala e Montalbano Elicona. E’ stato anche Presidente del Collegio dei Revisori dell’Ordine dei Medici, Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Messina; dal 2015 al 2017 componente della Commissione di studio Enti Locali dell’Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Messina.

Nel suo curriculum anche numerosi incarichi nella qualità di Commissario Liquidatore di società e di consulente gestione organizzativa e amministrativa. Basile, nel suo percorso di istruzione e formazione, ha partecipato nella veste di relatore a corsi di formazione, Master e giornate formative.