Il filmato pubblicato dopo le 13.10 di oggi 17 maggio 2022, dall’avvocato romano Gianluca Gismondi, del ‘Movimento Nazionale’ che venerdì 13 scorso, si è recato di persona per verificare a Bibbiano se le assistenti sociali condannate nel Processo iniziato dopo la scoperta del famoso scandalo delle sottrazioni illegali di minori venuto alla luce a giugno del 2019 fossero o meno al loro posto [Video]

NEL TESTO DELL'ARTICOLO SONO SPIEGATI TUTTI I DETTAGLI E VI E' ANCHE L'ANNUNCIO RELATIVO ALLA MANIFESTAZIONE INDETTA PER IL PROSSIMO 30 MAGGIO A ROMA ALLE ORE 09.30 INNANZI AL TRIBUNALE DEI MINORI IN LUNGOTEVERE DEL SANGALLO PER DIFENDERE LA FAMIGLIA NATURALE