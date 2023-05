Il garantismo negato, parla Alessandro Fucci…, presidente della ‘Aslimitaly’ (liberi imprenditori italiani tutela contro abusi fiscali-malagiustizia-risoluzione crisi aziendali)… con sede a Limatola – (BN):

La storia che vi voglio raccontare oggi parte dall’entroterra sannita, ed è una storia di garantismo negato. La paura della legge Alessandro Fucci, classe ’77, tributarista sannita di lunga esperienza, presidente dell’Associazione contro gli errori giudiziari Aslimitaly fondata nel 2017, è ormai stanco. Stanco perché da 5 anni vive nell’incubo di essere perseguitato. Coinvolto, a sua insaputa, nella locazione di un immobile, è stato vittima di un sistema criminoso orchestrato alle sue spalle. A sua insaputa è stata apposta una firma falsa su un contratto di locazione, che lasciando impagate le mensilità ha fatto scattare pignoramenti e sanzioni, in alcuni casi condanne a ripagare le ingenti spese legali del processo.​ La non veridicità della firma è attestata da una perizia calligrafica ordinata dal Tribunale id Benevento, ad un proprio CTU, che afferma ed attesta che la firma del Dott. Fucci, sul contratto di locazione, non è autografa, non è la sua, è stata apposta vigliaccamente da altri;

“E’ fatta- diceva l’avvocato difensore di Fucci – come possono condannarci a pagare se il loro Ctu afferma che le tue firme, non sono le tue, Alessandro”;

Ebbene non è andata propriamente così. Dopo anni di riserve sulla sentenza, circa 5 , dopo circa 400 querele consegnate da Fucci, che ha chiamato in giudizio persino il Giudice, causa che si discuterà nei Tribunali romani a brevissimo, la sentenza lo condanna a pagare le spese legali, e se uno paga le spese legali, è colpevole, mi direte voi. E allora una perizia di un tecnico, a che serve? Avete mai visto i polizieschi americani, quando la prova del Dna inchioda l’assassino? Ebbene, questa faccenda, però non è un film, è la vita reale di un uomo, che è stanco di combattere. Alessandro oggi, vanta una struttura affermata in tutta Italia. Salva le aziende in difficoltà, lavora per gli Enti pubblici, dalla Campania, alla Toscana, dal Piemonte all’Emilia Romana, fino ai Ministeri romani. Combatte gli errori giudiziari, tutela i liberi cittadini e liberi imprenditori. Ma è stanco, perché la sua credibilità non può essere intaccata da un evento così miserabile;