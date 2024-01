Il giornalista 33enne Fabrizio Bertè collaboratore precario di ‘Repubblica’ e corrispondente da Messina tra i mesi di ottobre e dicembre 2023 unitamente al suo editore ha ricevuto da parte dei legali di alcune persone citate in due Articoli, altrettante diffide a versare entro un mese 1,5 milioni di euro a titolo di Risarcimento Danni e l’annuncio di Querele per Diffamazione.

Attraverso i menzionati ‘Atti di Diffida’, i mittenti intimano al cronista di rivelare le Fonti alla base dei testi da lui pubblicati sull’edizione siciliana del quotidiano. Le contestazioni recapitate ai destinatari, riguardano gli Articoli ove si riportano i fatti legati ad un’inchiesta svolta dai magistrati della Procura della Repubblica di Messina sulla regolarità di appalti per acquisti e lavori… banditi presso l’Università peloritana con un valore complessivo di 37,5 milioni € assegnati, fra settembre e dicembre 2021, dai responsabili dell’Ente tramite affidamento diretto.

Nei brani redatti dallo scrittore, si evidenzia che i membri dell’Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC) sulle citate gare hanno segnalato alcune inadempienze. Viene specificato ancora, come i giudici della Procura della Repubblica di Catania abbiano avviato vari accertamenti riguardanti un Concorso per dirigente amministrativo dalla cui graduatoria è stato selezionato uno dei sottoscrittori delle assegnazioni dei descritti contratti, che ora insieme a un altro vincitore ha reagito avanzando Querela e Domanda di Indennizzo.

Gli avvocati di questi individui, ritenendo che i loro assistiti siano stati citati nelle cronistorie con termini offensivi e non corretti domandano 500mila euro (a titolo di Rifusione per i pregiudizi asseritamente patiti dai propri patrocinati), ciascuno per ogni pezzo diffuso in stampa. Oltre ad annunciare la Denuncia, i procedenti, hanno presentato un Esposto al Consiglio di Disciplina dell’Ordine dei Giornalisti della Sicilia.